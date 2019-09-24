https://static.news.ru/photo/f3db3864-deec-11e9-b27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закупает нефть у соседних стран, чтобы выполнить обязательства по экспорту. На такие меры предприятие было вынуждено пойти после атаки дронов на его нефтяные объекты.

Покупка нефти осуществляется в Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте для поставок в Бахрейн, Малайзию и Южную Корею, передаёт Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Саудовские нефтеперерабатывающие заводы были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв. Ответственность за произошедшее взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Саудовская Аравия была вынуждена сократить добычу нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычного объёма примерно в 9,8 млн.

17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман объявил, что экспорт вернулся на прежний уровень. Однако, как писал News.ru, восстановление повреждённых нефтяных объектов может затянуться на несколько месяцев.