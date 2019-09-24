Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закупает нефть у соседних стран, чтобы выполнить обязательства по экспорту. На такие меры предприятие было вынуждено пойти после атаки дронов на его нефтяные объекты.
Покупка нефти осуществляется в Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте для поставок в Бахрейн, Малайзию и Южную Корею, передаёт
Саудовские
Саудовская Аравия была вынуждена сократить добычу нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычного объёма примерно в 9,8 млн.
17 сентября министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман объявил, что экспорт вернулся на прежний уровень. Однако, как писал News.ru, восстановление повреждённых нефтяных объектов может затянуться на несколько месяцев.