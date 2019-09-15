Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.
Саудовские чиновники пытаются убедиться в том, что рынок не будет испытывать дефицит, пока нефтеперерабатывающие заводы не войдут в обычный режим работы, передаёт
Ранее News.ru писал, что рынок нефти вырастет на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.