https://static.news.ru/photo/6eaabe0a-d7e2-11e9-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.

Саудовские чиновники пытаются убедиться в том, что рынок не будет испытывать дефицит, пока нефтеперерабатывающие заводы не войдут в обычный режим работы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что рынок нефти вырастет на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.