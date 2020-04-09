Ближний Восток

Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

17:36, 09 апреля 2020 23
Фото: Aramco/facebook.com

Данные системы отслеживания танкеров свидетельствуют, что Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти до 10,3 млн баррелей в сутки.

Как сообщает агентство Bloomberg, на прошлой неделе экспорт нефти Саудовской Аравии достиг 10 млн б/с, а к утру 9 апреля он составлял уже 10,296 млн б/с. При этом в первые девять дней марта эти показатели были на отметке всего около 6,8 млн б/с.

Кроме того, в последние недели королевство существенно нарастило поставки нефти в США.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. В настоящее время представители стран - участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу, на которой вновь попытаются прийти к соглашению.

Как писал NEWS.ru, с 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

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