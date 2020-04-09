Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Данные системы отслеживания танкеров свидетельствуют, что Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти до 10,3 млн баррелей в сутки.
Как
Кроме того, в последние недели королевство существенно нарастило поставки нефти в США.
В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. В настоящее время представители стран - участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу, на которой вновь попытаются прийти к соглашению.
Как писал NEWS.ru, с 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.
Добавьте наши новости в избранные источники