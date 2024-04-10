Амбициозный горизонтальный небоскреб оказался слишком длинным для Аравии Telegraph: Саудовская Аравия в 100 раз сократила длину небоскреба «Линия»

В Саудовской Аравии решили резко сократить длину будущего горизонтального небоскреба «Линия», сообщило издание The Telegraph. Изначально протяженность сооружения должна была составить более 157 км, а ширина — 200 метров. В нем смогли бы поселиться до 1,5 млн человек. Теперь же длину дома сократят в 100 раз.

«Линию» планируют построить на северном побережье Красного моря. Согласно новым планам, небоскреб будет иметь всего 2,4 км в длину, жить в нем будут 300 тысяч человек. Его строительство планируют завершить к 2030 году. По мнению экспертов, сокращение масштабов отражает борьбу правительства Саудовской Аравии за привлечение иностранных инвесторов, а также уязвимость страны к изменениям цен на нефть.

Главный аналитик консалтинговой компании Maplecroft Торбьорн Солтведт заявил, что иностранные спонсоры проекта не поверили видению наследного принца новой Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Ранее директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин заявил, что интерес российских туристов к курортам страны значительно вырос, турпоток в это государство по сравнению с 2022 годам увеличился в два раза. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.