Саудовская Аравия решила вложиться в самолеты Boeing WSJ: Саудовская Аравия может купить самолеты Boeing на $35 млрд

Фото: boeing.com

Саудовская Аравия в настоящее время рассматривает покупку коммерческих самолетов Boeing. Лайнеры предназначены для новой государственности авиакомпании. Сумма покупки составит $35 млрд. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии близок к заключению сделки с Boeing о покупке коммерческих самолетов в новую государственную авиакомпанию, — говорится в публикации.

Предполагается, что о сделке может быть объявлено уже в воскресенье, 12 марта.

На контракт также претендует Airbus, отмечает WSJ, поэтому в последний момент все может измениться.

Ранее сообщалось, что американский авиаконцерн Boeing принял решение о приостановке поставок пассажирских самолетов модели 787 Dreamliner. Компания намерена провести дополнительный анализ фюзеляжа лайнеров.

В свою очередь авиакомпания «Аэрофлот» сообщила. что может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing даже после 2030 года. По словам гендиректора компании Сергея Александровского, средний возраст воздушных судов компании составляет семь лет, что делает парк самолетов одним из самых молодых в мире.