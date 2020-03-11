Экс-министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих связался с министром энергетики РФ Александром Новаком с целью развернуть рост производства нефти и восстановить коллективные ограничения по добыче.
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Как сообщал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак заявил о прекращении сделки с ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года. Он добавил, что больше никаких обязательств у участников сделки не будет друг перед другом, в том числе и по снижению добычи нефти. Позднее Новак добавил, что в будущем со странами ОПЕК могут быть достигнуты новые договорённости по сокращению нефтедобычи.
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