https://static.news.ru/photo/48b25f56-636e-11ea-a499-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Экс-министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих связался с министром энергетики РФ Александром Новаком с целью развернуть рост производства нефти и восстановить коллективные ограничения по добыче.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и советников правительства Саудовской Аравии. Если посредничество Аль-Фалиха, при котором начиналась сделка по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, окажется успешным, то стороны созовут экстренное заседание.

Как сообщал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак заявил о прекращении сделки с ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года. Он добавил, что больше никаких обязательств у участников сделки не будет друг перед другом, в том числе и по снижению добычи нефти. Позднее Новак добавил, что в будущем со странами ОПЕК могут быть достигнуты новые договорённости по сокращению нефтедобычи.