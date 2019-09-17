https://static.news.ru/photo/bd195dec-d965-11e9-af9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hakan Akgun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовские власти продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где в 2018 году был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги.

Об этом РИА Новости сообщил турецкий источник. По его данным, Саудовская Аравия продала здание ещё в августе.

Дипмиссия переедет в новое здание в районе Сарыер, как только в нём закончится ремонт, — сказал он.

Хашогги работал обозревателем газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал в Турции 2 октября 2018 года. Последний раз его видели входящим в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября саудовские СМИ написали о том, что журналист мёртв.

Причиной гибели стала ссора с представителями консульства. Это признали власти Саудовской Аравии. Они провели собственное расследование и арестовали 11 человек. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни. Но выдать подозреваемых Турции саудовские власти отказались.

Турция при этом заявила, что убийство Хашогги было преднамеренным. По информации турецкой прокуратуры, тело журналиста расчленили, после того как он был задушен. Прокуратура Стамбула требует выдачи виновных и информации о местонахождении тела погибшего.

Ранее турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора журналиста Хашогги и его убийц, который состоялся перед расправой, писал News.ru.