https://static.news.ru/photo/34c3f0be-dc8b-11e9-8dac-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр Фото: Ahmad Abdo/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал мировое сообщество помочь положить конец дестабилизирующей политике Ирана.

Мы неоднократно предупреждали, что неспособность противостоять Ирану только побуждает его идти на ещё большую агрессию, — подчеркнул политик.

По его словам, Эр-Рияд не сомневается, что нападения на саудовские нефтяные объекты были совершены при помощи иранского оружия. Он отметил, что расследование военных показало, что ракеты, поразившие объекты Saudi Aramco, прилетели с севера. Сейчас они пытаются установить точное место их запуска, передаёт Al Arabiya .

Саудовские нефтяные объекты были атакованы в ночь на 14 сентября. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Как писал News.ru, Министерство обороны США представит главе Белого дома Дональду Трампу варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Вашингтон считает, что за атаками на НПЗ стоит Тегеран.