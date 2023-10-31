Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной боеготовности

Фото: Mohamed Nasr/XinHua/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Саудовской Аравии привело армию в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с мятежниками из движения «Ансар Аллах», сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Причиной такого решения стала недавняя попытка хуситов атаковать территорию государства.

Источники агентства отмечают, что после ракетной атаки со стороны движения «Ансар Аллах» в состояние повышенной боеготовности были приведены все подразделения армии королевства. Поводом для этого стали недавние столкновения между хуситами и солдатами ВС Саудовской Аравии в южной провинции Джизан, в ходе которых погибли четыре человека. Они начались сразу после того, как члены движения выпустили крылатые ракеты и беспилотники в направлении территории Израиля. Они были сбиты американским эсминцем.

Гибель четверых солдат стала первой известной потерей армии Саудовской Аравии с апреля 2022 года. Тогда между королевством и хуситами было заключено перемирие. Отмечается, что конфликт между сторонами длится с 2015 года.

О перехвате хуситских ракет американским эсминцем ранее заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, корабль ВМС США Carley перехватил три ракеты, направлявшихся на север вдоль Красного моря. Предполагается, что мятежники планировали нанести удары по неустановленным объектам в Израиле.