Саудовская Аравия отреагировала на удары США по Йемену Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену

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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало к сдержанности и предотвращению возможного усиления напряженности в связи с воздушными ударами, нанесенными США и Великобританией по объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене. В официальном заявлении, опубликованном в микроблоге министерства в социальной сети Twitter (Х), говорится, что Саудовская Аравия серьезно обеспокоена военными операциями в районе Красного моря и подчеркивает важность обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе.

Королевство Саудовская Аравия с серьезной обеспокоенностью наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и воздушными ударами, которым подверглись ряд объектов в Йеменской республике. Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избегать эскалации в свете происходящих в регионе событий, — заявили в саудовском МИД.

Ранее Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака стала ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, поэтому, по словам главы Штатов, «реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной».