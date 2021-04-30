Саудовская Аравия откроет границы для граждан

https://static.news.ru/photo/ab0e7160-ab72-11eb-ab55-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Kremer/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Саудовской Аравии сняли ограничения на путешествия своих подданных, а также открывают границы для них. Об этом сообщило Министерство внутренних дел государства в Twitter.

Послабления вводятся с 01:00 по местному времени (совпадает с московским) 17 мая. Они коснутся тех, кто уже переболел COVID-19, вакцинированных людей, а также детей до 18 лет, если у них есть полис, покрывающий лечение от коронавируса за границей.

Граждане других стран при посещении Саудовской Аравии должны будут пройти обязательный карантин в течение 14 дней.

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Накануне власти Болгарии открыли границы для россиян, вакцинированных препаратом «Спутник V». Для желающих отдохнуть в Болгарии существуют и альтернативные варианты. Так, у туристов на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, либо антигенный тест — за 48 часов до прибытия.

Москва и София пока не согласовали возобновление чартерных полётов, но диалог по этому вопросу продолжается, болгарская сторона выразила готовность начать работу, ожидается решение российских властей.