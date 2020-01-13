https://static.news.ru/photo/087e1614-35fb-11ea-ae56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Эр-Рияд не будет вступать в диалог с Тегераном до тех пор, пока иранские власти не признают, что их действия способствуют дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД СА Фейсал бен Фархан аль Сауд.

Министр не согласился с тем, что ситуация в регионе обострилась из-за убийства главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани. По его мнению, причинами нарастания напряжённости стали нападение на посольство США в Багдаде и обстрелы баз, где размещаются американские войска.

Глава ведомства также обратился к японским властям, которые проводят посредническую миссию на Ближнем Востоке, и призвал их «послать Ирану ясный сигнал» об изменении политики, сообщает издание The Asahi Shimbun.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео возмутился обстрелом американской авиабазы Балад в Ираке, который стал ответом на гибель Сулеймани. Он призвал власти Ирака найти и наказать виновных.