Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет снимут блокаду Катара

Во вторник планируется подписать соглашение между Катаром и Саудовской Аравией, посвящённое нормализации связей между странами. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
Как рассказал источник, к соглашению присоединятся Египет, Бахрейн и ОАЭ. Они снимут блокаду с Катара, а тот откажется от исков против данных государств. При этом инсайдер подчеркнул, что помогал заключить это соглашение советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он также будет
В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Через некоторое время к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Доха все обвинения отрицает, неоднократно отмечая свою готовность к урегулированию конфликта путём переговоров.
Соглашение планируется подписать, несмотря на то что 1 января Катар уведомил Совет Безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре, сообщал NEWS.ru.