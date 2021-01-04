Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет снимут блокаду Катара

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Во вторник планируется подписать соглашение между Катаром и Саудовской Аравией, посвящённое нормализации связей между странами. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Как рассказал источник, к соглашению присоединятся Египет, Бахрейн и ОАЭ. Они снимут блокаду с Катара, а тот откажется от исков против данных государств. При этом инсайдер подчеркнул, что помогал заключить это соглашение советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он также будет присутствовать на подписании документа, передаёт агентство Reuters.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Через некоторое время к ним присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Доха все обвинения отрицает, неоднократно отмечая свою готовность к урегулированию конфликта путём переговоров.

Соглашение планируется подписать, несмотря на то что 1 января Катар уведомил Совет Безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре, сообщал NEWS.ru.