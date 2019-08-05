Саудовская Аравия разработала план по дестабилизации обстановки внутри враждебной ей Турции. Внутренние документы, подготовленные специально для руководства соседних с королевством Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), выявили, что Эр-Рияд уже начал применять комплексную стратегию, чтобы ослабить правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В документах упоминается сценарий с приходом к власти в Анкаре оппозиционных сил.

Маховик антитурецких мер стал раскручиваться в полную силу после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед заявил своим поданным: Эр-Рияд был «чересчур терпелив» с Эрдоганом. Триггером стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в Стамбуле. Турецкая сторона не только сделала всё от неё зависящее, чтобы западные столицы по достоинству «оценили» действия действовавших по указке кронпринца убийц, но и сыграла огромную роль в продвижении антисаудовских мер в западных столицах, выступавших поставщиками оружия в королевство. Это добавило масла в огонь ненависти саудовского правящего дома к Турции — традиционного врага Саудовской Аравии. В результате Эр-Рияд принял решение сформировать свою стратегию по ослаблению турецкого руководства. Её детали раскрывает специальный доклад, подготовленный для властей ОАЭ одним из местных аналитических центров — Emirates Policy Centre. Документация попала в руки базирующегося в Великобритании издания Middle East Eye.

Chokri Mahjoub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цель этого плана — использовать «все возможные инструменты для оказания давления на правительство Эрдогана», «ослабить его и держать его в заботе о внутренних проблемах в надежде на то, что он будет свергнут оппозицией». Задачей Эр-Рияда, по-видимому, является ограничение турецкого влияния на регион.

Королевство возьмёт под прицел турецкую экономику и будет стремиться к постепенной остановке саудовских инвестиций в Турцию, постепенному сокращению числа саудовских туристов в Турции, созданию для них альтернативных направлений, уменьшению саудовского импорта турецких товаров, — говорится в докладе.

В Эр-Рияде особо отмечают, что Эрдоган «зашёл слишком далеко в своей кампании» по дискредитации королевства и наследного принца. Авторы доклада из Emirates Policy Centre утверждают, что Турция не представила конкретную и честную информацию об убийстве Хашогги — вместо этого она включилась в «кампанию по дезинформации» в СМИ, чтобы уничтожить репутацию принца Мухаммеда. Впрочем, аналитики считают, что Анкаре не удалось достичь всех своих целей.

Это не отменяет ответных мер со стороны Саудовской Аравии. Наблюдатели полагают, что первым шагом в рамках антитурецкой стратегии стали преграды для транзита турецких товаров. Накануне власти Саудовской Аравии на 12 дней заблокировали проход для 80 турецких грузовиков, которые перевозили текстильную продукцию и бытовую химию, в порту Дуба (побережье Красного моря). Триста контейнеров с фруктами и овощами из Турции также были задержаны в порту Джидды. Согласно официальным данным, опубликованным Министерством туризма Турции, в первые шесть месяцев 2019 года число саудовских туристов, посетивших Турцию, сократилось на 15% (с 276 000 до 234 000 человек). Согласно данным турецкого Министерства иностранных дел за 2018 год, прямые инвестиции Турции в Саудовскую Аравию составляли примерно $2 млрд. В тот же год турецкий экспорт в Саудовскую Аравию оценивался в $2,64 млрд, а импорт из королевства — $2,32 млрд. Эр-Рияд использует экономические меры целенаправленно: в экспертной среде не раз говорили об опасности для Эрдогана экономического кризиса в Турции.

Некоторые сигналы были отправлены в Анкару и по дипломатической линии. В отчёте Emirates Policy Centre сообщается, что король Салман «без колебаний» одобрил рекомендацию своих помощников не направлять официальное приглашение посетить саммит Организации исламского сотрудничества в Мекке турецкому лидеру. Имя Эрдогана было добавлено в чёрный список наряду с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Хасаном Рухани и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Впрочем, позже главу катарского правящего дома «допустили» к мероприятию. А вот турецкого президента — нет. Впрочем, по другим данным, король Саудовской Аравии — единственная фигура, с которой Анкаре удаётся вести контакты. Турецкое правительство знает о попытках саудовского наследного принца ослабить Анкару и пытается действовать через монарха, говорят знакомые с ситуацией турецкие источники.

В Турции считают, что саудовские граждане не меняют своего отношения к Турции, несмотря все усилия правящего дома. Правда, насколько глубоко Саудовская Аравия может влиять на ситуацию внутри Турецкой Республики, пока остаётся загадкой.