Саудовская Аравия, похоже, теперь опасна для палестинских активистов. Власти страны санкционировали арест влиятельного представителя палестинского движения ХАМАС и ещё десятков его соратников. Руководство организации, контролирующей сектор Газа, только сейчас признало, что Эр-Рияд задержал его неофициального координатора Мухаммеда Салеха аль-Худари, который долгое время пытался наладить канал коммуникации с королевством. Ситуация указывает на степень сближения Саудовской Аравии и Израиля, который, как кажется, и попросил оказать давление на палестинцев.

О том, что аль-Худари задержан вместе с десятками сторонником ХАМАС, руководство движения сообщило только сейчас, хотя, как можно понять, задержания начались ещё весной. 81-летний эмиссар группировки был задержан вместе со своим сыном, говорится в заявлении ХАМАС. Однако подробности этих преследований, которые начались в Саудовской Аравии, палестинцы долгое время держали втайне, очевидно, рассчитывая урегулировать спор без громкого скандала. Официальный представитель ХАМАС Хазем Кассем, в частности, заявил, что решение обнародовать информацию об арестах было принято после того, как все дипломатические усилия зашли в тупик.

Источники региональной прессы, близкие к ХАМАС, утверждают , что местными правоохранителями задержаны как минимум 64 человека. Им всем инкриминируют незаконную деятельность. Семьи некоторых арестованных жалуются на то, что их родственники содержатся в суровых условиях. Задержанным, по их словам, даже отказывают в праве на свидание с адвокатами и близкими.

Mahmoud Ajjour/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, у Эр-Рияда есть серьёзный повод для обиды на ХАМАС. В июле состоялся визит делегации политического бюро движения в Тегеран. Делегаты во главе c заместителем главы политбюро Салехом аль-Арури провели переговоры с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи и с командующим подразделением «Кудс» в Корпусе стражей исламской революции Касемом Сулеймани. Власти Ирана, по данным израильтян, официально согласились увеличить финансирование палестинских группировок в обмен на предоставление разведданных о некоторых израильских вооружениях. Это значительная помощь палестинцам. В материале израильского портала Ynet со ссылкой на источники в Газе говорится , что выплаты Тегерана администрации ХАМАС на тот момент составляли $70 млн в год (это менее $6 млн в месяц). Теперь же палестинским фракциям будут платить гораздо больше — до $30 млн в месяц.

Представители ХАМАС на условиях анонимности утверждают, что отношения с Ираном не направлены против Саудовской Аравии. В политбюро движения отмечают: Исламская Республика поддерживает движение только из-за его борьбы против Израиля. Впрочем, трудно отрицать, что ситуацию ухудшают ещё и неплохие отношения ХАМАС с Катаром — аравийской монархией, которую Саудовская Аравия и её союзники подвергли дипломатической и экономической блокаде в 2017 году из-за тесного взаимодействия с Ираном. Отношения между ХАМАС и Саудовской Аравией начали ухудшаться ещё тогда, когда политбюро не смогло сохранить мирное соглашение с другой палестинской группировкой — ФАТХ, которое было подписано в 2007 году. Наблюдатели считают, что саудовский правящий дом так и не смог простить ХАМАС крах всех дипломатических усилий.

Саудовская Аравия не раз подвергалась жёсткой критике с палестинской стороны за тактическое сближение с Израилем. В лице еврейского государства аравийская монархия давно получила ценного партнёра по обмену разведывательными данными. Жёсткая антииранская стратегия американской администрации только ускорила тенденцию на потепление в отношениях между Израилем и аравийскими столицами. По мнению большинства палестинских активистов, саудовский правящий дом, помимо всего прочего, вступил в сговор с Белым домом ради реализации «сделки века» — плана Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию. По этой версии, Эр-Рияд является гарантом того, что палестинцы дадут согласие на компромисс с еврейским государством. Да и аресты активистов ХАМАС в самой палестинской организации связывают с американским давлением на Эр-Рияд.

Вряд ли гипотеза о том, что аресты сторонников ХАМАС ведутся по запросу Израиля, неверна. Вопрос заключается лишь в том, какова цена этих преследований и что израильтяне пообещали взамен.