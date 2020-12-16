Саудовцы делают ставку на «альтернативную Сирию»

Саудовская Аравия рассчитывает увеличить своё влияние в Сирии, делая ставку на неправительственные формирования, контролирующие восток страны. Об этом говорят источники западных изданий. По их словам, Эр-Рияд выступает против полной реабилитации официального Дамаска, в отличие от своего основного регионального партнёра — Абу-Даби.

Об изменении саудовской стратегии заявили источники Al-Monitor. По их словам, королевство хотело бы увеличить влияние на происходящие в Сирии процессы, но не так, чтобы это было благоприятно для Дамаска. В свете неясной позиции уходящей президентской администрации США по сирийскому конфликту саудовцы вместе с представителями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Египта неоднократно посещали территории, которые контролируются Демократическими силами Сирии (ДСС) — многонациональным альянсом с курдской доминантой. Однако теперь саудовское руководство рассматривает сотрудничество с курдскими командирами и племенными лидерами не как страховку против иранского или турецкого влияния, а как необходимость поддержать «альтернативное видение Сирии». Собеседник Al-Monitor в Рабочей партии Курдистана (РПК) и источник, близкий к МИД РФ, утверждают, что слухи о том, что Эр-Рияд готов отказаться от «курдского» проекта, преувеличены и что есть явные признаки активизации королевства на востоке Арабской Республики. Эти действия, предположительно, касаются племенной политики.

Ammar Safarjalani/XinHua/Global look Press

Гипотеза о том, что саудовский правящий дом был склонен симпатизировать официальному Дамаску, косвенно в этом году нашла подтверждение благодаря содержанию иска бывшего помощника саудовского министра внутренних дел Саада аль-Джабри, поданного против кронпринца Мухаммеда в США. В документе, внимание на который первым обратил NEWS.ru, говорится о том, что незадолго до своего увольнения в сентябре 2015 года доктор Саад принимал участие как минимум в двух официальных встречах с занимавшим тогда пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Бреннаном. Одна из таких бесед привела в ярость принца Мухаммеда, который оказался недоволен тем, что аль-Джабри поднял в разговоре с директором американской спецслужбы тему контактов с президентом Владимиром Путиным. Из искового заявления следует, что бывший советник главы МВД раскрыл позитивный взгляд правящего дома на российскую политику в Сирии. Американская сторона после этого в непубличных беседах раскритиковала Эр-Рияд за «поощрение российского вмешательства».

Предположение о том, что саудовские власти готовы отказаться от сотрудничества с ДСС, которые долгое время оставались основными партнёрами США в Сирии, появилось на фоне «оттаивания» контактов между Саудовской Аравией и её региональным конкурентом — Турцией. Как считается, именно Анкара стала инициатором недавней встречи между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом, которая произошла в Нигере. По итогам переговоров Чавушоглу заявил, что прочное партнёрство между Турцией и королевством выгодно не только самим странам, «но и всему региону». Шеф турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара дорожит отношениями с Эр-Риядом. После этого появились слухи, что саудовский правящий дом может пересмотреть свою политику в отношении курдских формирований. Однако теперь очевидно, что власти королевства вряд ли пойдут на уступки турецкой стороне. Вопрос лишь в том, какую политику по отношению к северо-востоку Сирии будет выстраивать администрация избранного президента США.