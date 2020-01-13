https://static.news.ru/photo/81e062a8-369d-11ea-8f67-fa163e074e61_660.jpg Файез Саррадж Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж подписал соглашение о прекращении огня с Ливийской национальной армией. После подписания документа делегация правительства отправилась в Стамбул.

Об этом рассказал РИА Новости министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед ат-Тахер Сияла.

Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар требовал отсрочки в подписании соглашения о прекращении огня до вторника для изучения проекта этого документа. Также отмечалось, что он покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством.

Встреча Сарраджа и Хафтара прошла накануне в Москве. Документ был подготовлен под эгидой России и Турции.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дал комментарий по поводу межливийских переговоров в Москве. По его словам, усилия всех стран по урегулированию в Ливии должны быть дополнением к предстоящей в Германии конференции, которая пройдёт в Берлине 19 января, писал NEWS.ru.