https://static.news.ru/photo/945867dc-3a85-11ea-8c54-fa163e074e61_660.jpg Фаиз Сарадж Фото: Pan Xiaojing/Xinhua/Global Look Press

Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж заявил, что при продолжении наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, пригласит в Ливию международные силы.

По его словам, таким силам необходимо действовать под эгидой ООН.

Международное сообщество должно будет принять меры, а именно защитить мирное население Ливии, в том числе посредством международных сил, — подчеркнул он.

При этом Сарадж назвал роль Евросоюза в урегулировании в Ливии «очень незначительной». Согласно ожиданиям ПНС, ЕС должен был активно выступить против наступления Хафтара, однако «европейцы пришли слишком поздно», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал прекратить поставки вооружений в Ливию, чтобы не допустить разрастания конфликта.