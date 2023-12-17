Найдена крупнейшая в истории ХАМАС система тоннелей под Газой ЦАХАЛ: армия Израиля нашла крупнейшую систему тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные обнаружили в секторе Газа крупнейшую из когда-либо найденных систему тоннелей палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее информации, протяженность подземных проходов составляет более четырех километров.

ЦАХАЛ раскрывает самый большой тоннель ХАМАС, обнаруженный в Газе, в 400 метрах от гуманитарного пункта пропуска «Эрез». Эта массивная тоннельная система, разделяющаяся на ответвления тоннелей, простирается более чем на четыре километра и тянется всего в 400 метрах от перекрестка Эрез, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что тоннель строился под руководством брата военного лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара. Отмечается, что максимальная глубина тоннелей здесь достигает 50 метров. Несколько недель назад израильские войска взяли их под охрану в рамках операции на территории Газы.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини ранее заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни. По его словам, ситуация в анклаве только ухудшается, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе. Он подчеркнул, что с началом наземной операции ЦАХАЛ анклав оказался разделен на две части и ООН потеряла доступ в северные области Газы.