Россия перебросила истребители МиГ-31 и бомбардировщики Ту-22М3 в Сирию

На авиабазу Хмеймим в Сирии переброшены дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и сверхзвуковые высотные перехватчики МиГ-31К с ракетами «Кинжал», они примут участие в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море, сообщили в Минобороны России. Лётчики преодолели расстояние в 1,5 тыс. километров.

Самолёты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Экипажи ВКС России выполнили перелёт из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тыс. км. В ходе учения лётчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению, — сообщили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что в сирийский порт Тартус прибыл отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. Он находится в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России. Морской переход длиной 6000 миль прошёл в рамках учений.

Ранее сообщалось, что первое совместное патрулирование воздушного пространства над территорией Сирийской Арабской Республики провели военные лётчики из России и Сирии. Взлёт авиагруппы, в состав которой вошли истребители Су-34, Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, произошёл с авиабазы Хмеймим.