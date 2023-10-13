Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Дубае Летевший с Мальдив в Москву самолет сел в Дубае из-за инсульта у пассажирки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Мале (Мальдивы) в Москву, совершил экстренную посадку в Дубае (ОАЭ), сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович». По предварительным данным, у одной из пассажирок случился инсульт.

Перед посадкой экипаж лайнера дважды интересовался, есть ли среди пассажиров врачи, однако их не оказалось. После приземления на борт самолета поднялись медики и увезли женщину на коляске.

По информации канала, самолет находится в аэропорту Дубая уже больше часа. Пассажиров из салона не выпускают. Наземные службы начали дозаправку лайнера, время вылета в Москву не называется.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Саратов экстренно приземлился в Самаре из-за технических проблем. Пилоты борта обнаружили неисправность работы подкрылок, после чего сразу же связались с диспетчерами. Посадка прошла успешно, никто из 86 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

В сентябре на борту самолета турецкой авиакомпании AnadoluJet, совершавшего рейс из Казани в Анталью, умерла 17-летняя пассажирка. Девушка была инвалидом с детства. В Турцию она летела на отдых, ее сопровождала мать. В полете у девушки начался приступ астмы, а затем произошла остановка сердца. Среди пассажиров рейса оказались анестезиолог и травматолог. Совместными усилиями они пытались реанимировать девушку, но им это не удалось.