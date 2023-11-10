Safa: внучка главы политбюро ХАМАС погибла в результате обстрелов ЦАХАЛ

Фото: Nidal Alwaheidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сектор Газа

Внучка главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании погибла в результате удара ЦАХАЛ по сектору Газа, передает палестинское агентство Safa. Уточняется, что Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой-медиком. Удар пришелся по государственной школе на территории анклава, в районе Аль-Насер.

Директор больницы Аль-Шифа в Газе подтвердил изданию EFE, что по меньшей мере 25 человек были убиты. Источник в правительстве Газы подтвердил, что в результате обстрела погибло до 50 человек. Известно, что в школе укрывались внутренне перемещенные лица, бежавшие из других частей анклава. В ХАМАС назвали эту атаку «позором международного сообщества и человечества».

10 ноября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командиров и бойцов палестинского движения ХАМАС, участвовавших в атаке на Израиль 7 октября и планировавших нападения на израильских военнослужащих. Среди убитых оказались командир роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба», глава взвода Омар аль-Хинди и глава снайперских подразделений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута. Также израильские военные поразили грузовой контейнер с 20 пусковыми установками для ракет.