«С Россией до конца»: врачи из Ливана собираются помочь армии РФ на Украине

Ливанские врачи в настоящее время собирают группу добровольцев, готовых отправиться в Донбасс для работы в военных госпиталях российской армии. Об этом объявил ливанский хирург Найиф Шукейр, который рассказал NEWS.ru, что он, а также минимум восемь его коллег, получивших медицинское образование в России, готовы отправиться в район спецоперации на Украине, так как считают Россию своей второй родиной. Шукейр также добавил, что все они обладают необходимыми навыками и опытом работы в экстремальных условиях. Идея создать группу врачей появилась у Шукейра после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что добровольцы из стран Ближнего Востока, имеющие боевой опыт, могут отправиться на Украину для помощи России.

Это самое малое, что мы можем сделать

Большинство ливанцев горячо поддерживают российскую спецоперацию на Украине. В официальные представительства России на территории страны поступают различные обращения граждан, в которых они интересуются о необходимых процедурах для отправки на Украину.

NEWS.ru связался с Найифом Шукейром, который рассказал, что сейчас уже собрана «определённая группа», однако реальное число желающих будет известно лишь после официального одобрения инициативы со стороны России.

Отвечая на вопрос об ожидаемом вознаграждении, Шукейр заявил:

Речи о каких-либо суммах абсолютно не идёт. Мы будем согласны на любые условия. Мы воспринимаем это как наименьшее из того, что мы можем сделать в качестве благодарности за то, что дали нам Россия и Белоруссия во время учёбы там.

Доктор Шукейр также подчеркнул, что врачи готовы отправиться не только на территории ДНР и ЛНР, но и присоединиться к российским военным на линии огня, «в качестве врачей, разумеется». Он предположил, что в основном на Украине будут необходимы военные хирурги, а также психиатры и психологи, так как после участия в боевых действиях у многих появляются проблемы с ментальным здоровьем.

MOD Russia/Global Look Press

Шукейр выразил надежду, что организационные вопросы, например обеспечение поездки на Украину, возьмёт на себя Россия ввиду тяжёлой экономической обстановки в Ливане, который последние годы находится в затяжном экономическом и политическом кризисе.

NEWS.ru связался и с другими ливанскими врачами, учившимися в СССР и России, чтобы узнать, как скоро они намерены выехать в Донбасс.

На данный момент ливанские врачи, которые учились в Советском Союзе, кооперируются для того, чтобы вместе обратиться к российскому посольству в Бейруте с запросом предоставить им возможность отправиться в ДНР и ЛНР для оказания необходимой помощи пострадавшим, — рассказал в беседе с NEWS.ru ливанский врач Фади, который учился в России и странах СНГ с 1987 по 1994 год.

Фади подчеркнул, что почти все ливанские выпускники российских вузов поддерживают специальную военную операцию на Украине, так как они воспринимают её как вынужденную защиту интересов страны. Он также добавил, что они будут поддерживать Россию «до самого конца», считая, что Россия «не обязана ждать, пока НАТО установит свои ракеты у её границ».

Если нам удастся это организовать, мы поедем не ради денег, многие из нас нормально зарабатывают и здесь, в Ливане. Мы просто хотим оказать поддержку России, — сказал Фади, отвечая на вопрос об ожидаемом вознаграждении.

Разноголосый Ливан

Ранее перед зданием российского посольства в Ливане собрались как ливанцы, так и представители русской диаспоры, которые выразили поддержку ДНР и ЛНР, а также действиям российских войск. Демонстранты держали в руках плакаты, на которых было написано «Ливанцы с Россией», и с фотографиями жертв из числа мирных жителей Донбасса.

Посол РФ в Ливане Александр Рудаков поблагодарил манифестантов за поддержку позиции России.

Мы чувствуем, что ливанцы в целом понимают нашу позицию и что ливанский народ разделяет наше стремление осуществить законное право любого государства на обеспечение национальной безопасности, — заявил он в интервью арабскому телеканалу Al Mayadeen.

MOD Russia/Global Look Press

Несмотря на широкую поддержку спецоперации среди ливанцев, Бейрут осудил действия России на Украине, что вызвало недоумение советника президента Ливана Амаля Абу Зейда. Последний даже высказал предположение, что на министра МИД Ливана оказали большое давление, из-за чего он и выступил с подобным заявлением.

Решению удивилась и российская дипмиссия в Ливане.

Заявление МИД Ливана вызвало у нас удивление. <...> Особенно учитывая, что Россия не жалела усилий для достижения процветания и стабильности Ливанской Республики, — сообщило посольство РФ.

Ряд ливанских политиков также не согласны с высказываниями своего внешнеполитического ведомства. Среди несогласных, например, депутат парламента Валид Суккарие. Он сказал , что Россия защищает как собственную национальную безопасность, так и россиян, живущих в Донбассе и в других частях Украины.

В настоящее время на Ближнем Востоке живут и работают десятки тысяч специалистов, получивших образование в советских и российских вузах. Активный приток студентов из ближневосточных и африканских стран в Советский Союз начался ещё в 50–60-х годах прошлого века. С одной стороны, СССР таким образом распространял идеи социализма в мире, а с другой, формировал в целом ряде стран прослойку лояльной ему интеллектуальной элиты.