S&P понизило кредитный рейтинг Израиля до «A+» и дало негативный прогноз Агентство S&P сократило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до «A+» с «AA-»

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Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте понизился до «A+» с «AA-», сообщила пресс-служба Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Эксперты также дали стране негативный прогноз. Следующий запланированный пересмотр рейтингов Израиля состоится 10 мая 2024 года.

Негативный прогноз отражает риск того, что война между Израилем и ХАМАС и противостояние с «Хезболлах» могут обостриться или повлиять на экономические, фискальные параметры и платежный баланс Израиля более значительно, чем мы ожидаем в настоящее время, — уточнили специалисты.

S&P пригрозило в дальнейшем еще больше понизить рейтинг Израиля. Там пояснили, что решение будет принято, если текущие конфликты на Ближнем Востоке расширятся и увеличат геополитические риски.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев резюмировал, что Израиль теряет все больше партнеров и без участия США не сможет создать коалицию для ответных действий против Ирана. Тегеран при этом ведет себя сдержанно и не хочет полномасштабной войны после ответного удара, заметил он.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что Тегеран примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, в таком случае удар по израильской территории будет намного сильнее, чем предыдущий. Он считает, что власти Израиля совершили стратегическую ошибку, нанеся удар по иранскому консульству в Сирии.