Около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5 В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, передает РИА Новости сообщение сейсмологов обсерватории Кандилли. Там отметили, что в европейской части города толчки не ощущались. Сведений о жертвах не поступало.

В организации уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине в 8,3 километра. Эпицентр расположен в море вблизи от острова Авша провинции Балыкесир к юго-западу от Стамбула.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 10 километров в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за катаклизмом такого рода цунами вызывает колебания воды высотой до метра. Метеорологи отметили, что этого достаточно, чтобы сбить человека с ног.

До этого, 29 сентября, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Оно ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Разрушений и пострадавших нет, но жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое ощутили подземные толчки силой до трех баллов.