https://static.news.ru/photo/73345014-5af8-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Louai Barakat/Imageslive/Global Look Press

«Новая газета» обнародовала видеоролики и расшифровки предсмертных сообщений, которые отправляли бойцы шиитского движения «Хезболла» во время турецкого наступления в Идлибе.

Издание утверждает, что получило материалы от своего источника в зоне военных действий: короткие видеоролики, фотографии, голосовое сообщение.

Русские нас бросили, войска Асада нас бросили, мы остались совсем одни. <...> Девять раз нас бомбили, количество погибших огромное. Мы смогли достать десять трупов, но под завалами их больш е, — цитирует издание одного из бойцов «Хезболлы».

«Новая» также опубликовала видеопослание солдата Ахмеда Али Ходра, записанное им незадолго до смерти. Мужчина сравнил происходящее с легендарной для шиитов битвой при Кербле и признал, что «косят конкретно» — Турция применила артиллерию и авиацию.

Со ссылкой на собственные источники издание оценило в тысячу человек потери сирийской армии и её союзников в Идлибе.

Как писал NEWS, сирийская и турецкая армии 28 февраля оказались в шаге от прямого столкновения в мятежной провинции Идлиб на севере Сирии. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция готова к «применению всей боевой мощи» в случае проведения военной операции.