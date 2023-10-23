Румынская журналистка разыграла обстрел Израиля ради репортажа

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Румынская журналистка Кристина Чиляку записала репортаж для телеканала DIGI24, который, как утверждается, велся во время обстрела в Израиле. Однако, как пишет RT, пользователи уличили корреспондентку в обмане: на заднем плане ролика можно заметить людей, которые спокойно идут по своим делам и разъезжают на велосипедах. При этом сама журналистка делает вид, что прячется от обстрела за автомобилем.

Давайте останемся еще немного, потому что я не знаю, когда бомбежка прекратится, — сказала журналистка на камеру.

Ранее сообщалось, что в результате ударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе разрушена мечеть Ан-Нур аль-Мухаммади. Информации о погибших или пострадавших в результате удара пока не поступало.

До этого стало известно, что израильские военные за минувшие сутки нанесли более 320 ударов по военным объектам в секторе Газа. Целями стали подземные туннели, десятки оперативных командных центров, в которых скрывались бойцы ХАМАС и «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), а также военные комплексы и наблюдательные пункты.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция в секторе Газа почти неизбежна. По его словам, бойцы ХАМАС могли бы ее предотвратить, если бы освободили всех заложников.