Руководство ХАМАС отказалось вести переговоры о заложниках во время войны

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Руководство палестинской организации ХАМАС отказалось вести переговоры о судьбе израильских заложников во время боевых действий, сообщил телеканал Al Hadath. Речь идет о людях, захваченных в плен в районе сектора Газа.

Мы не будем вести переговоры по вопросу пленных под огнем, — заявили представители движения.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда пообещал казнить по одному заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Он заявил, что казни будут транслировать в режиме прямого эфира.

Накануне представители стран сделали попытку убедить палестинцев отпустить захваченных в плен жителей еврейского государства. Успеха они не достигли. Госсекретарь США Энтони Блинкен не сумел снизить напряженность конфликта через телефонные разговоры с каждой из сторон, власти Египта тоже потерпели неудачу.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ранее сообщил, что Тель-Авив и движение ХАМАС не ведут никаких переговоров по заложникам. По его словам, группировка выпустила по Израилю залп ракет, поэтому армия страны занята планированием ответных атак. Представитель Армии обороны Израиля до этого обвинил ХАМАС в совершении военных преступлений, за которые палестинцам придется отвечать.