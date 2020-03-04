https://static.news.ru/photo/5681e3ae-5e1e-11ea-a826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Новый тип вируса затронул почти все провинции Ирана, но страна пройдёт через вспышку COVID-19 с «минимальным» количеством жертв, заявил глава государства Хасан Рухани.

Эта болезнь широко распространена. Она охватывает почти все наши провинции и в некотором смысле является глобальным заболеванием, которым заражены многие страны мира, и мы должны работать вместе, чтобы как можно быстрее решить эту проблему, — сказал политик в ходе заседания кабинета министров.

Жертвами коронавируса на территории Ирана стали более 90 человек, в стране выявлены 2922 случая инфицирования COVID-19. Несмотря на это, Тегеран отверг помощь в борьбе с вирусом, предложенную Вашингтоном. Рухани считает, что США лгут и должны снять санкции с лекарств, писал NEWS.ru.