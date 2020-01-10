https://static.news.ru/photo/3b059c80-3441-11ea-80ab-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: president.ir

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что необходимо устранить недостатки системы обороны страны после случайно сбитого украинского самолёта.

Необходимо принять меры для устранения недостатков системы обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась, — заявил Рухани.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт, писал NEWS.ru.