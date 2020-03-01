https://static.news.ru/photo/d86108e6-5ba3-11ea-9af3-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: rouhani.ir

Иранский президент Хасан Рухани предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану провести трёхсторонние переговоры по Идлибу с участием Анкары и Дамаска, но без России. Представитель Тегерана также призвал сохранить территориальную целостность Сирии.

Политик отметил необходимость защитить «невинных» людей в регионе, искоренить терроризм и устранить противоречия, пишет РИА Новости.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков.

Ранее NEWS.ru писал, что командование сирийской армии сообщило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.