Рухани: Иран не собирается провоцировать конфликт в регионе

Иран никогда не начнёт конфликт на Ближнем Востоке, но внимательно следит за деятельностью в регионе Соединённых Штатов Америки, заявил президент страны Хасан Рухани во время разговора с эмиром Катара — шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В ходе беседы политики также обсудили сотрудничество Дохи и Тегерана. По их словам, связи между государствами необходимо и дальше укреплять,
Накануне командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что корабли США отправят на дно, если с их стороны будет угроза для иранских гражданских или военных судов.
Президент США Дональд Трамп 22 апреля сообщил, что приказал Военно-морским силам страны уничтожать иранские военные корабли в случае проведения опасных манёвров рядом с американскими. Так глава Штатов отреагировал на инцидент в Персидском заливе, когда 11 кораблей КСИР прошли рядом с американскими силами, писал NEWS.ru.
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