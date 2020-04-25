Рухани: Иран не собирается провоцировать конфликт в регионе

https://static.news.ru/photo/9e55d434-86f4-11ea-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран никогда не начнёт конфликт на Ближнем Востоке, но внимательно следит за деятельностью в регионе Соединённых Штатов Америки, заявил президент страны Хасан Рухани во время разговора с эмиром Катара — шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы политики также обсудили сотрудничество Дохи и Тегерана. По их словам, связи между государствами необходимо и дальше укреплять, говорится на официальном сайте Рухани.

Накануне командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что корабли США отправят на дно, если с их стороны будет угроза для иранских гражданских или военных судов.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля сообщил, что приказал Военно-морским силам страны уничтожать иранские военные корабли в случае проведения опасных манёвров рядом с американскими. Так глава Штатов отреагировал на инцидент в Персидском заливе, когда 11 кораблей КСИР прошли рядом с американскими силами, писал NEWS.ru.