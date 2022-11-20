Rudaw: удары турецких ВВС привели к гибели 15 сирийских солдат

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Не менее 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате массированных ударов турецких военно-воздушных сил по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, передает иракский телеканал Rudaw. По данным источника, ранее сообщалось о гибели шести солдат из воинских подразделений, которые в июне совершили ротацию на север Сирии для отражения вероятного наступления турецких вооруженных сил.

Отмечается, что также были убиты 14 мирных жителей, в том числе один местный репортер. Сведения о наибольшем числе жертв поступили из района Такель-Бакль, вблизи города Эль-Маликия, где во время налета погибли 11 человек и еще шесть получили ранения. Кроме того, повреждения получила электростанция, питавшая город.

Накануне контрольно-пропускной пункт на границе Турции и Сирии подвергся ракетному обстрелу. Три человека, включая одного военного и двоих полицейских, получили ранения. Под обстрел попал район в жилом комплексе Килис Ончупинар, в котором находится лагерь для беженцев.

20 ноября Минобороны Турции заявило о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

Анкара обвиняет Рабочую партию Курдистана в Сирии и Сирийские демократические силы в организации и исполнении теракта, случившегося 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре Стамбула. В результате теракта умерло шесть человек, по меньшей мере 80 человек получили ранения.