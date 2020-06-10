Россию заподозрили в применении мер по поддержке сирийского фунта, который накануне продемонстрировал стремительное падение из-за приближения нового пакета американских санкций. Сирийское правительство уже определило инициативу США, получившую название закон Цезаря, как акт экономической войны. Вполне вероятно, что Москве придётся переформатировать своё взаимодействие с Дамаском таким образом, чтобы избежать всех рисков.

Аналитики обратили внимание на то, что после сильного обесценивания сирийской валюте удалось немного восстановиться: за сутки фунт подорожал почти на 20% по отношению к доллару. Это заставило их предположить, что российская сторона использовала инструменты для стабилизации стоимости, например, вброс твёрдой валюты в сирийский ЦБ.

Если это правда, значит, Москва пытается перекалибровать свою политику под действие закона Цезаря, который хотя и не вступил в силу, но уже стал одним из факторов нынешнего обесценивания фунта наравне со спекулятивными действиями местных менял и компаний двоюродного брата президента Рами Махлуфа. Коммерсант, контролирующий множество «серых» фирм в Сирии и за её пределами, имеет достаточное количество твёрдой валюты в обороте, чтобы влиять на стоимость фунта.

Название нового пакета американских происходит от псевдонима военнослужащего Сирийской арабской армии (САА), который бежал в 2013 году из своей страны и, как считается, передал западным правозащитникам и чиновникам фотосвидетельства насилия в тюрьмах Сирии. Сам пакет рестрикций, одобренный американским лидером Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года, предусматривает применение санкционных мер против основных секторов сирийской экономики, местного Центробанка, высокопоставленных представителей политической и военной элиты, включая президента Башара Асада, а также любой организации — государственной или частной, сирийской или зарубежной, — которая ведёт партнёрство с правительством в Дамаске.

Башар Асад Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закон Цезаря начнёт действовать 17 июня и по сути закроет бреши тех американских санкций, которые были введены раньше. Главным образом он повлияет на удорожание контрабанды и сделает более опасным сотрудничество с Дамаском третьих лиц в регионе, поскольку российские и иранские бизнесмены и так находятся под санкциями. Владельцы магазинов и аптек в столице, как сообщается, были вынуждены заморозить торговлю в ожидании мер по стабилизации финансового положения. В административном совете Торговой палаты Дамаска утверждают, что большинство продавцов не рискнули поднять цены на продукты и лекарства из-за страха штрафных мер со стороны властей. По этой причине некоторым пришлось временно закрыться.

В минувшие выходные в Народном совете (законодательном органе) Сирии был представлен отчёт правительства во главе с Имадом Хамисом, который был раскритикован депутатами. Парламентарии даже обвинили исполнительную власть в нерешительности в том, что касается защиты интересов населения.

В целом Дамаск использует в отношении закона Цезаря риторику в иранском стиле. Так, сирийский МИД накануне заявил, что США открыто попирают права человека и международную правовую систему, продолжая политику одностороннего санкционного давления. По оценкам ведомства, ограничительные меры «против сирийского народа являются частью экономической войны, которую ведут США против Сирии». В Дамаске пытаются апеллировать к тому, что администрация президента США пошла на такой шаг после того, как «потерпел провал её агрессивный проект, и террористические группировки понесли сокрушительное поражение». Эта американская политика не будет иметь успеха, подчёркивают в дипведомстве Сирии.

Abed Rahim Khatib/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Риторика риторикой, но эффективность новых американских санкций вкупе с ливанским кризисом, который обесценил депозиты сирийцев, с общим спадом экономики из-за пандемии и внутриэлитными разборками сложно ставить под сомнение. Как ожидается, закон Цезаря должен затронуть и Россию, которая оказывает поддержку Асаду в рамках как государственной, так и частной инициативы. Меры по поддержке фунта, если они действительно были введены компетентными субъектами, будут означать, что российская сторона готова бороться за экономическую ситуацию в Арабской Республике до «финального свистка». Вопрос заключается только в том, во что обойдётся России это экономическое мученичество за баасистское правительство, которое, например, вместо закупки пшеницы, ячменя и субсидирования хлеба, дефицит которого ощущается во многих подконтрольных Асаду районах, продолжает тратить деньги на военные операции. Вряд ли стоит ждать на него честный ответ.