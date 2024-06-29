Россиянка погибла в аварии с автобусом и легковушкой в Турции NTV: россиянка погибла в аварии с автобусом и легковушки в Турции

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В Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую», передает NTV. По данным телеканала, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.

65-летний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими, — говорится в сообщении.

Всего в результате аварии погибли два человека, среди которых россиянка по фамилии Исмаилова и сержант, пострадали 35 человек. Раненые госпитализированы в больницы Силифке.

Ранее массовая авария с участием грузовика и восьми легковушек произошла во Владивостоке. По предварительной информации, виновником ДТП стал 37-летний мигрант, управлявший грузовиком. Среди пострадавших числятся четыре человека. Законность пребывания иностранца на территории РФ проверят в ходе административного расследования.

До этого в Зеленоградском округе Москвы днем 21 мая произошло массовое ДТП, участниками которого стали только машины такси. Там столкнулись четыре автомобиля, один из которых оказался на встречной полосе.