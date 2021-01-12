Россиянин высказался о преследовании Интерполом из-за взрывов в Бейруте

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Интерпол выдал ордер на арест двоих россиян в связи со взрывом в порту Бейрута. Один из них, Борис Прокошев, признался, что шокирован этим.

Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, а его соотечественник Игорь Гречушкин — его владельцем. Интерпол выдал «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури на владельца и на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт 2275 тонн нитрата аммония.

Остановка в ливанском порту была сделана из-за неполадок, но после проверки власти запретили судну выходить в море. Впоследствии судовладелец обанкротился, не оказав при этом экипажу никакой помощи. В 2014 году груз выгрузили с судна на склад в порту Ливана. 4 августа прошлого года в порту прогремел мощный взрыв, сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры.

Я в шоке и ничего не понимаю. Я бы ещё мог понять, если бы мы везли груз в Ливан. Мы же его везли в Мозамбик, а ливанские власти нас захватили вместе с грузом и не выпустили из порта. Понятно, что они нашли причину, что судовладелец не заплатил портовые сборы. Ну а капитан судна-то здесь при чём? <...> Не понимаю, какие нужно иметь перевёрнутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест, — приводит слова Прокошева сайт телеканала «Звезда».

Мужчина подчеркнул, что перевозил легальный груз. Он также отметил, что нет его вины в том, что судовладелец не заплатил портовые споры. По словам Прокошева, он сам не получил от Гречушкина причитающиеся 60 тысяч долларов.

В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибло более 200 человек, пострадали тысячи. Более 300 тысяч человек остались без домов. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки.

Ранее NEWS.ru писал, что в ноябре прошлого года аварийный жилой дом обрушился в Бейруте в районе Мдавар, близ порта. Причиной стали проливные дожди и сильный порывистый ветер. ЧП произошло спустя четыре месяца после мощного взрыва в столичной гавани. По предварительным данным, в строении в этот момент никого не было и никто не пострадал.

Мдавар — один из наиболее пострадавших районов Бейрута в результате ЧП 4 августа 2020 года. Накануне МВД страны предупредило людей о резком ухудшении погодных условий и порывах ветра до 75 км в час. Ведомство призвало граждан воздержаться от разрушенных кварталов города, так как последствия стихии в этой части столицы могут быть самыми непредсказуемыми.