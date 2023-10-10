Россиянин рассказал, как спасся от расстрела ХАМАС на фестивале в Израиле Выживший после нападения ХАМАС россиянин назвал произошедшее сюрреализмом

Фото: Yousef Mohammad/dpa/Global Look Press

Многие участники фестиваля Nature Party в Израиле после начала атаки ХАМАС совершили фатальную ошибку, начав собирать палатки, заявил в интервью Lenta.ru гражданин РФ Дмитрий, которому удалось выбраться оттуда невредимым. Вместо этого он сразу направился к своей машине.

Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит. Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать, — рассказал мужчина, назвав произошедшее сюрреализмом.

Сев в машину, он направился к главной дороге, но вскоре стало ясно, что боевики обстреливают всех, кто пытается уехать. Многие, в том числе и Дмитрий, бросили свои автомобили и разбежались в разные стороны.

Вместе с несколькими другими участникам фестиваля ему удалось найти укрытие в одном из поселений. Пока они прятались, вокруг раздавались звуки стрельбы и взрывов. Через четыре часа наконец-то прибыла израильская армия ЦАХАЛ в количестве около 30 солдат с автоматами, и ситуация стала более спокойной. Позднее мужчине удалось покинуть это место и вернуться невредимым в свой дом в Тель-Авиве.

Напомним, порядка 260 тел участников музыкального фестиваля обнаружили в пустыне на юге Израиля. Бойцы группировки ХАМАС напали на место проведения мероприятия утром в субботу, 7 октября.