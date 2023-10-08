Mash: россиянин пропал без вести на юге Израиля

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

На юге Израиля пропал без вести 27-летний гражданин РФ Андрей Козлов, сообщил Telegram-канал Mash. Андрей работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, где присутствовали также две другие пропавшие девушки из России — Карина Притика и Ольга Пильник.

По данным канала, Андрей родом из Сестрорецка и ранее учился в петербургском политехническом университете. Однако в августе 2022 года он уехал из России, объявив, что намерен изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве. В последнее время он жил и работал в местном ресторане. Несколько недель назад он согласился подработать на фестивале.

Как отметил Telegram-канал, во время вторжения ХАМАС Андрей скрывался вместе с другими людьми в металлических контейнерах и кустах. Последний раз он связывался с близкими в субботу, около 09:13 утра. Молодой человек сообщил, что обстановка крайне опасна и он не знает, что делать.

В субботу, 7 октября, палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также ударили ракетами по центральному и южному районам Израиля. По всей территории государства ввели особое положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ операцию «Железные мечи». Войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.