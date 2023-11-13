Россияне из Газы добирались до КПП «Рафах» под обстрелами

Фото: МЧС России

Эвакуированные из Газы россияне вынужденно оставляли свои дома в палестинском анклаве под угрозами бомбежек армии Израиля, меняя по несколько раз место жительства до приезда к контрольно-пропускному пункту «Рафах», который граничит с Египтом и сектором Газа, передает ТАСС со ссылкой на эвакуированных из конфликтного региона граждан России. Одна из россиянок Светлана Гарифуллина рассказала, что добираться было очень сложно из-за постоянных бомбежек и взрывов. Вместе с двумя детьми она получила сообщение о включении в список на эвакуацию 9 ноября. По ее словам, действия армии Израиля по отношению к Газе полностью сломали ее жизнь.

Добираться было очень сложно, везде стреляли, везде взрывы. Думали, что утихнет, но пришлось ехать дальше под постоянными бомбежками. Было очень страшно. <...> Полностью поломали жизнь, мы остались без дома, без работы, у нас не осталось ничего, — сказала она.

В ночь на 13 ноября первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Группа насчитывает 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все они добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправят в Москву.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидали анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. До этого неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории пограничного поста.