Россиянам посоветовали отложить поездки в Ливан Посольство РФ в Ливане: поездки в Ливан лучше отложить на более поздний срок

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Гражданам РФ следует несколько раз подумать, прежде чем планировать поездку в Ливан, заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский посол в этой ближневосточной стране Александр Рудаков. По его словам, ее лучше отложить на более поздний срок.

Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан, то здесь надо несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок, — сказал дипломат.

Тем россиянам, которые сейчас находятся в Ливане, Рудаков посоветовал выехать из страны через аэропорт Бейрута, пока есть такая возможность. Он отметил, что посольство поддерживает постоянные контакты с гражданами РФ в Ливане.

В понедельник, 16 октября, власти Израиля приняли решение об эвакуации граждан, проживающих на границе с Ливаном. Речь идет о жителях 28 населенных пунктов, расположенных в районе двух километров от соседней страны.

Ранее в ООН сообщили, что сектор Газа из-за обстрела со стороны Израиля были вынуждены покинуть около одного миллиона палестинцев. Люди уходят в южные районы сектора. При этом посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял на этом фоне, что население Газы не собирается эвакуироваться. По его словам, это инициатива властей Израиля, а не местных жителей.