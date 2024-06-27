Россиянам не рекомендовали поездки в страну на Ближнем Востоке Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Ливан

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Россиянам стоит воздержаться от поездок в Ливан, заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, следует подождать, пока ситуация на юге Ливана не успокоится. Он добавил, что что принимают меры для обеспечения безопасности дипмиссии.

Мы все-таки рекомендуем для наших россиян, для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то, так скажем, небольшим вопросам или по небольшим своим делам, как бы воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится, — сказал он.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации ЦАХАЛ, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном «Хезболла» будет уничтожена. При этом министр заверил, что сама ближневосточная страна не пострадает.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане повышает риск расширения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что международному сообществу необходимо приложить все усилия, чтобы не позволить Ливану «стать еще одной Газой». Гутерриш добавил, что командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пытается предотвратить эскалацию.