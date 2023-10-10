Россиян захватили в плен: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Официальный представитель палестинского движения ХАМАС заявил журналистам, что в числе захваченных в плен в Израиле есть «десятки людей» с двойным гражданством. Среди них, по словам представителя, находятся россияне и китайцы. Что известно к этому часу о военных действиях между Израилем и ХАМАС — в обзоре NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения ночью 10 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Захват в плен и эвакуация россиян, переговоры о заложниках, атака на фестивале

Десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, — заявил представитель ХАМАС.

Вместе с тем движение пригрозило, что будет казнить израильтян, взятых в плен. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на жилой дом или гражданский объект без предупреждения. Убайда пообещал, что расправы будут транслировать в видеоформате.

Власти России не исключают возможность организации рейсов для эвакуации россиян из Израиля, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Кроме того, прорабатываются варианты вывоза граждан РФ из сектора Газа, сообщил дипломат.

Руководство палестинской организации ХАМАС отказалось вести переговоры о судьбе израильских заложников во время боевых действий. Речь идет о людях, захваченных в плен в районе сектора Газа.

Россиянин Дмитрий, которому удалось выбраться невредимым с фестиваля Nature Party в Израиле, рассказал, что после начала атаки ХАМАС некоторые совершили фатальную ошибку, начав собирать палатки. Вместо этого он сразу направился к своей машине.

Беспрецедентная атака Израиля, участие Ливана, визит главы Палестины в Россию

Армия обороны Израиля зарегистрировала вечером 9 октября обстрел своей территории со стороны Ливана, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Данные о пострадавших пока не поступали.

В ответ ЦАХАЛ подтвердила, что нанесла новые удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий и объявил о том, что страна переходит к массированной атаке, которой еще никогда не было, на палестинское движение ХАМАС. В ходе обращения к нации глава кабмина подчеркнул, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать. Он назвал удары по сектору Газа «только началом».

Кроме этого, посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас собирается посетить Россию. По его словам, сейчас визит находится на стадии подготовки.

Реакция мировой общественности, США отправили помощь Израилю, останется ли Украина с носом

США отправили в Израиль первую партию военной помощи, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В ближайшие дни Белый дом объявит о выделении дополнительных средств еврейскому государству.

При этом власти США намерены и дальше помогать Украине, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил Кирби. Необходимость помогать еще и Израилю не станет причиной прекращения поддержки Киева, подчеркнул представитель Белого дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Тель-Авива, которая игнорирует права палестинского народа, может угрожать самому Израилю. События в секторе Газа доказывают это, добавил политик.

Тем временем в Париже на Эйфелевой башне высветилось изображение шестиконечной «Звезды Давида». Символ еврейского народа в знак поддержки Израиля расположили на нижних ярусах конструкции.

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