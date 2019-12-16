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США продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях. С таким утверждением выступил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, «сейчас Америка крадёт нефть», после чего и отправляет на продажу Анкаре. Раньше тем же занимались запрещённые в России террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», отметил он...