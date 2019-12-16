Двух граждан России задержали в Ливане. При себе у них нашли крупную сумму поддельных денег.
Россияне пытались пересечь границу в международном аэропорту Бейрута, когда их задержали сотрудники сил внутренней безопасности страны,
توقيف روسيين في المطار يحاولان تهريب كمية كبيرة من الأموال المزورة— Mulhak (@Mulhak)
https://t.co/tTDPq9QoDQ @LebISF #لبنان_ينتفض #ملحق pic.twitter.com/0iSOrnk7J4 December 16, 2019
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники милиции белорусского города Лепель задержали мужчину и женщину, которые предлагали прохожим купить поддельные золотые и серебряные монеты. Подозреваемые передвигались на автомобиле с российскими номерами.
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