Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Двух граждан России задержали в Ливане. При себе у них нашли крупную сумму поддельных денег.

Россияне пытались пересечь границу в международном аэропорту Бейрута, когда их задержали сотрудники сил внутренней безопасности страны, уточняет Mulhak. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники милиции белорусского города Лепель задержали мужчину и женщину, которые предлагали прохожим купить поддельные золотые и серебряные монеты. Подозреваемые передвигались на автомобиле с российскими номерами.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях