Россиян эвакуируют из Газы: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Спецборт МЧС РФ доставил в Москву россиян из сектора Газа

Фото: МЧС РФ

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа, сообщил руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко. По его словам, с россиянами в самолете находились медики и психологи.

Собеседник агентства подчеркнул, что среди пассажиров никто не ранен. Почти 100 человек из числа эвакуированных из сектора Газа остаются в пунктах временного размещения в Подмосковье, добавил Охотенко, среди них 39 детей. Кроме того, заявки для выхода из сектора Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали 887 россиян. На данный момент самолетами МЧС России перевезено 288 человек. Охотенко добавил, что всего из зоны боевых действий вывезено 328 россиян. Из них 28 находятся в Каире, в оперативном штабе, и 12 прямо сейчас перемещаются от КПП «Рафах» в Каир.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 16 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Смертная казнь в Израиле

На следующей неделе Совет национальной безопасности Израиля обсудит предложение о введении смертных приговоров для террористов. По информации из источника в правительстве, инициатива принадлежит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

При обсуждении этого вопроса будут рассмотрены возможные последствия на международной арене. Законопроект был предварительно одобрен кнессетом в марте, подчеркивает издание. Согласно предложенному законопроекту, суды обязаны будут выносить смертные приговоры для лиц, осужденных за убийство израильского гражданина, если их поступки признаны имеющими расистские мотивы и направлены на причинение вреда еврейскому народу и его возрождению на исторической родине.

Причина операции ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа», активность ХАМАС в медкомплексе

Израиль имел серьезные основания полагать, что заложники, захваченные движением ХАМАС, находились в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, на это указывали серьезные разведданные.

Израильские военные в ходе обысков территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, ЦАХАЛ отправил в подземный ход инженерные войска. Он добавил, что на территории больничного комплекса был также обнаружен автомобиль с оружием. По данным израильских военных, радикалы из организации ХАМАС готовили транспорт для использования в ходе атаки на Израиль 7 октября.

Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного европейского дипломата. По словам источника, это поставило Тель-Авив, который рассчитывал получить неоспоримые доказательства существенной боевой деятельности в медкомплексе, в неудобное положение.

ХАМАС пообещало вернуть заложников

Израиль вернет заложников, находящихся в руках ХАМАС в секторе Газа, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление, заявил глава политбюро движения Исмаил Хания. Он также добавил, что ХАМАС готово к продолжительному противостоянию с израильскими силами.

Кроме того, он отметил необходимость оказывать давление на Израиль с целью «прекращения агрессии, снятия блокады сектора и открытия пограничных переходов для доставки жизненно важных товаров в Газу». Хания призвал арабские и мусульманские страны выполнить решения, принятые на недавнем саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, «указывающие на необходимость прорвать блокаду Газы и остановить агрессию Израиля».

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