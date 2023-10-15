Россия запросила голосование по проекту ближневосточной резолюции в СБ ООН

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Россия предложила провести голосование в Совете Безопасности ООН по своей гуманитарной резолюции, касающейся палестино-израильского конфликта, в понедельник, 16 октября, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter (X). По его словам, российская сторона распространила данный проект резолюции среди членов Совета Безопасности.

Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили ее среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 (22:00 мск. — NEWS.ru) в понедельник, — написал Дмитрий Полянский.

Россия ранее предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Москва считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами. В проекте документа содержится призыв к немедленному освобождению заложников, осуждаются насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Также в резолюции указано на необходимость обеспечить беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. Дипломат отметил, что теперь регион стоит на пороге полномасштабной войны. Он назвал случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимым и уточнил, что Москва «однозначно осуждает» проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия.