Россия выразила признательность ХАМАС за освобождение россиян Захарова: РФ признательна руководству ХАМАС за освобождение граждан

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва признательна руководству палестинского движения ХАМАС за позитивную реакцию на обращения по освобождению заложников из числа россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отмечает, что РФ продолжит добиваться вызволения остальных своих граждан.

Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян, — говорится в комментарии представителя МИД.

Как отмечается, 29 ноября после достигнутых договоренностей с руководством движения были освобождены две российские гражданки. Они удерживались в заложниках в секторе Газа. Захарова подчеркнула, что россиянки вернулись домой вне договоренностей обмена между ХАМАС и Израилем.

О том, что ХАМАС передало двух заложниц с российским гражданством Красному Кресту, ранее сообщили в самом движении. Отмечается, что сделано это «в ответ на усилия президента России».

До этого Захарова заявила, что Москва проводит масштабную работу для освобождения россиян из сектора Газа. По ее словам, РФ не только работала по вопросам освобождения заложников, но и проводила переговоры с представителями стран региона.