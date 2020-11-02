Россия стала заложницей спора Ливана и Израиля

Исторические переговоры Ливана и Израиля об установлении общей морской границы могут застопориться из-за новых требований со стороны Бейрута. Он настаивает на новых рубежах, которые выходят далеко за пределы представленных ливанской стороной в 2010 году. Переговорщики утверждают, что это ставит под угрозу новый раунд диалога в Эн-Накуре, который должен пройти 11 ноября. Стагнация переговорного процесса негативно отражается и на российских интересах.
О том, что диалог между двумя государствами, не имеющими дипломатических отношений, находится под угрозой срыва,
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Впрочем, международные посредники по итогам последнего переговорного раунда позитивно оценили его итоги. Подобная оценка приводится в совместном заявлении специального координатора ООН по Ливану Яна Кубиша и американского дипломата Джона Десрочера.
Опираясь на прогресс, достигнутый на встрече 14 октября, 28 и 29 октября представители правительств Израиля и Ливана провели продуктивные переговоры, — отмечается в сообщении дипломатов. — США и офис специального координатора ООН по Ливану по-прежнему надеются, что эти переговоры приведут к долгожданному урегулированию.
Ускоряющим процесс фактором является интерес Ливана и Израиля к скорейшему освоению шельфовых месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье и к монетизации этих запасов. Особенно в этом нуждается переживающий экономический кризис Бейрут. Другой благоприятный фактор заключается в концентрации усилий международных посредников, желающих добиться безопасности на ливано-израильской границе и разрешению хотя бы одного конфликтного вопроса между двумя непростыми соседями.
Морские рубежи между Израилем и Ливаном, которые технически продолжают оставаться в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не определены официально. В связи с этим чего обе стороны спорят в том числе из-за принадлежности шельфового блока 9, где, предположительно, сконцентрированы крупные запасы углеводородов.
Судьба этого района в Средиземноморье, на который ливанская сторона уже построила большие планы и даже успела провести лицензионный тендер, напрямую касается российских интересов. В декабре консорциум в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской НОВАТЭК, как сообщалось, планировал приступить к разведочному бурению на девятом блоке. В связи с этим Москва заинтересована в скорейшем урегулировании спора, лучше — в ливанских интересах. Однако требовательность Бейрута может негативно отразиться на диалоге.