Россия стала заложницей спора Ливана и Израиля

Исторические переговоры Ливана и Израиля об установлении общей морской границы могут застопориться из-за новых требований со стороны Бейрута. Он настаивает на новых рубежах, которые выходят далеко за пределы представленных ливанской стороной в 2010 году. Переговорщики утверждают, что это ставит под угрозу новый раунд диалога в Эн-Накуре, который должен пройти 11 ноября. Стагнация переговорного процесса негативно отражается и на российских интересах.

О том, что диалог между двумя государствами, не имеющими дипломатических отношений, находится под угрозой срыва, заявили источники израильских СМИ, знакомые с переговорным процессом. По их оценкам, шансы на успех консультаций, которые проходят при посредничестве США, составляют чуть менее 50%. Проблема заключается в том, что в ходе последнего раунда, который завершился в конце октября, ливанская сторона представила своё видение морской границы, которое противоречит тому, которое она презентовала 10 лет назад ооновским посредникам.

По словам информированных источников, Бейрут требует дополнительных 1430 квадратных километров в прибрежных водах вместо изначально требуемой зоны в 850 квадратных километров. На этой территории находятся два газовых месторождения, одно из которых уже эксплуатируется израильскими компаниями. Как сообщается, ливанцы также отвергли значимость израильских претензий на небольшой необитаемый скалистый остров, который расположен вдоль предполагаемой границы. Его параметры достигают всего 70 метров в длину и 40 метров в ширину. При этом ливанцы заявили, что этот вопрос не должен повлиять на согласование морской границы.

Впрочем, международные посредники по итогам последнего переговорного раунда позитивно оценили его итоги. Подобная оценка приводится в совместном заявлении специального координатора ООН по Ливану Яна Кубиша и американского дипломата Джона Десрочера.

Опираясь на прогресс, достигнутый на встрече 14 октября, 28 и 29 октября представители правительств Израиля и Ливана провели продуктивные переговоры, — отмечается в сообщении дипломатов. — США и офис специального координатора ООН по Ливану по-прежнему надеются, что эти переговоры приведут к долгожданному урегулированию.

Ускоряющим процесс фактором является интерес Ливана и Израиля к скорейшему освоению шельфовых месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье и к монетизации этих запасов. Особенно в этом нуждается переживающий экономический кризис Бейрут. Другой благоприятный фактор заключается в концентрации усилий международных посредников, желающих добиться безопасности на ливано-израильской границе и разрешению хотя бы одного конфликтного вопроса между двумя непростыми соседями.

Морские рубежи между Израилем и Ливаном, которые технически продолжают оставаться в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не определены официально. В связи с этим чего обе стороны спорят в том числе из-за принадлежности шельфового блока 9, где, предположительно, сконцентрированы крупные запасы углеводородов.

Судьба этого района в Средиземноморье, на который ливанская сторона уже построила большие планы и даже успела провести лицензионный тендер, напрямую касается российских интересов. В декабре консорциум в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской НОВАТЭК, как сообщалось, планировал приступить к разведочному бурению на девятом блоке. В связи с этим Москва заинтересована в скорейшем урегулировании спора, лучше — в ливанских интересах. Однако требовательность Бейрута может негативно отразиться на диалоге.