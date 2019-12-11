Для урегулирования конфликта между Дамаском и курдами американские войска должны покинуть Сирию. Такую позицию высказал спецпредставитель президента России по урегулированию конфликта в Сирии Александр Лаврентьев.
Позиция РФ остаётся прежней: американский воинский контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территории Сирии, — цитирует политика «Интерфакс-Казахстан».
Он также добавил, что только таким способом можно урегулировать противоречия между центральными властями и курдами. Дипломат отмечает важность вопроса о незаконном военном американском присутствии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США отправят в Европу 20 тысяч военных для проведения учений. Это самое масштабное размещение американских войск за последние 25 лет.
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