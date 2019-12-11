https://static.news.ru/photo/14d7db5e-1c13-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Для урегулирования конфликта между Дамаском и курдами американские войска должны покинуть Сирию. Такую позицию высказал спецпредставитель президента России по урегулированию конфликта в Сирии Александр Лаврентьев.

Позиция РФ остаётся прежней: американский воинский контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территории Сирии, — цитирует политика «Интерфакс-Казахстан».

Он также добавил, что только таким способом можно урегулировать противоречия между центральными властями и курдами. Дипломат отмечает важность вопроса о незаконном военном американском присутствии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США отправят в Европу 20 тысяч военных для проведения учений. Это самое масштабное размещение американских войск за последние 25 лет.