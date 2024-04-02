Россия развернула дополнительный пост в районе Голанских высот ЦПВС: военная полиция РФ развернула дополнительный пост в районе Голанских высот

Фото: Monsef Memari/Global Look Press

Военная полиция РФ развернула дополнительный пост в районе Голанских высот на линии зоны разъединения «Браво» сил Израиля и Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. По его словам, солдаты будут осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между сторонами.

В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции, — отметил Попов.

Ранее стало известно, что израильские ВВС нанесли удары по окрестностям Дамаска в Сирии, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Обстрел велся с Голанских высот, сирийские средства ПВО участвовали в отражении налета, передавало агентство SANA.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров информировал, что Москва категорически против превращения Сирии «в арену противостояния между третьими странами». В частности, он осудил незаконную оккупацию США значительной части территории арабской республики и эксплуатацию ее природных ресурсов.