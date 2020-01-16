Российские дипломаты едва не пострадали из-за продолжающихся в Ливане протестов. Как минимум 35 человек получили ранения в результате ожесточённых столкновений, произошедших между правоохранителями и протестующими возле дипмиссии РФ в Бейруте. Об этом сообщили международные организации. Ситуация приобретает особую для России остроту: ранее в ливанском обществе циркулировала гипотеза о рисках «вмешательства» Москвы в политическую ситуацию.

Сейчас местными жандармам и вооружённым силам удалось восстановить контроль над районом возле российского посольства. Как отмечают наблюдатели, под ударом оказалась северная стена, которая огораживает жилое здание на территории дипмиссии, — над ней пролетали гранаты со слезоточивым газом.

Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал, — заявил в разговоре с ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов.

Дипломат рассказал, что руководством посольства были сразу приняты все необходимые меры безопасности. Охрана здания была усилена в связи с разгоревшимися столкновениями.

Как отмечает агентство, участники антиправительственных выступлений уже не первый раз провоцируют силы безопасности в этом районе ливанской столицы. У самого въезда на улицу Мар-Ильяс стоит здание казармы жандармерии. Именно там расположен центр предварительного заключения, куда привозят задержанных со всего Бейрута. В тот день, когда туда доставили 59 человек, другие демонстранты перегородили проезжую часть на Мар-Ильясе и целый день дожидались их освобождения. Но, устав ждать, атаковали ворота казармы.

Khalid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если вспомнить использование манифестантами в Бейруте транспарантов с президентом Владимиром Путиным, на которых была надпись «К вам пришёл Владимир, бессовестные!», то ситуация вокруг посольства получает дополнительное измерение. Ливанское издание Al-Modon обращало внимание на то, что есть две причины, почему подобные плакаты вызывают тревогу. Во-первых, «вмешательство России», по его мнению, грозит втянуть Ливан «в болото войны под предлогом борьбы с терроризмом». Во-вторых, Al-Modon полагает, что участие мировых влиятельных держав «лишь поддержит и усилит коррупцию в стране». Иными словами, общественное мнение в ближневосточной стране опасается какого бы то ни было интереса России.

Портал Lebanon 24 отмечает : по распространённому мнению, российская тень давно нависает над Ливаном. Журналисты имеют в виду контакты Москвы с ядром местных политических и общественных сил и ряд контрактов, в том числе по операционному управлению нефтетерминалом в Триполи.

Внимание к себе привлекают и регулярные контакты российских представителей с официальными ливанскими властями — членами ведущих партий, которые формируют правительственную коалицию. На этой неделе спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с депутатом парламента Ливана Фуадом Махзуми продолжающийся кризис в стране. В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «состоялся углублённый обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке в целом». Россия, в свою очередь, подтвердила приверженность единству, суверенитету и независимости дружественной республики и выразила готовность помогать ливанской стороне.

Насколько привлекла эта встреча внимание ливанцев, судить сложно. Однако следует признать: с ростом вовлечённости России в дела ближневосточных стран, фактор реального или мнимого присутствия Москвы будет всё чаще обсуждаться и становиться предметом общественного интереса. Главное, чтобы очередное столкновение возле Бейрута не было направлено против дипломатов.